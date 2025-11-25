В ЛНР украинские дроны атаковали критическую инфраструктуру

Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по критической инфраструктуре в прифронтовых районах Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Противник атакует критическую инфраструктуру ЛНР. Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий после отмены угрозы повторных обстрелов.