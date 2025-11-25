В Белгородской области при атаке БПЛА на частный дом пострадали двое жителей

Также беспилотники повредили крышу, остекление и фасад дома

БЕЛГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал частный дом в поселке Октябрьский Белгородского округа Белгородской области, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по частному дому. Ранены двое", - написали в оперштабе. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями спины, головы, ноги и плеча бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Мужчину с баротравмой сотрудники СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода.

В результате атаки БПЛА повреждены крыша, остекление и фасад дома.