В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоэтажных дома
21:47
КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоэтажных дома. По предварительной информациии, пострадавших нет.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
"Обломки беспилотника попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры. По предварительным данным, пострадавших нет. , - написал Кравченко.
Он добавил, что на месте ЧП работают спецслужбы. Также в городе развернули пункт временного размещения, он расположился на базе школы №29.
Ранее Кравченко сообщал, что из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске получил ранения мужчина.