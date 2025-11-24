В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоэтажных дома

Предварительно, пострадавших нет, сообщил глава города Андрей Кравченко

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоэтажных дома. По предварительной информациии, пострадавших нет.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

"Обломки беспилотника попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры. По предварительным данным, пострадавших нет. , - написал Кравченко.

Он добавил, что на месте ЧП работают спецслужбы. Также в городе развернули пункт временного размещения, он расположился на базе школы №29.

Ранее Кравченко сообщал, что из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске получил ранения мужчина.