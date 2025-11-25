Слюсарь: число погибших в Ростовской области из-за атаки ВСУ выросло до трех

Глава региона ранее сообщал об одном погибшем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. В Ростовской области из-за атаки противника погибли еще два человека, общее число жертв инцидента достигло трех.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона выразил лубокие соболезнования родным и близким погибших.

Ранее Слюсарь сообщил, что количество пострадавших в результате атаки ВСУ в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области увеличилось до 10 человек, 1 погиб.