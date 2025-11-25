Слюсарь: число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область выросло до 10

Из них восемь человек доставили в больницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. В Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за атаки ВСУ пострадали 10 человек, 8 из них доставлены в больницу.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Атака врага этой ночью принесла большое горе - в Таганроге погиб один человек. Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района", - написал он.

Слюсарь уточнил, что двум из них оказали помощь на месте, восемь человек доставили в больницу. Глава региона выразил глубокие соболезнования семье погибшего.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что в результате массированной воздушной атаки на город один человек погиб, еще трое пострадали.

Слюсарь отметил, что с утра начнут работу оперативные группы муниципальных комиссий, они будут фиксировать нанесенный ущерб имуществу.

Ранее Слюсарь сообщал, что из-за атаки дронов в Таганроге были повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили. В промышленной зоне загорелось складское помещение. В селе Петрушино в Нелиновском районе загорелся частный дом.