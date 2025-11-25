ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Таганроге из-за воздушной атаки погиб один человек

Еще трое пострадали, сообщила глава города Светлана Камбулова
01:52
обновлено 02:05
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате воздушной атаки на Таганрог.

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

"К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье. Никто не останется без поддержки - всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - написала она. 

