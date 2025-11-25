В Таганроге из-за воздушной атаки погиб один человек

Еще трое пострадали, сообщила глава города Светлана Камбулова

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате воздушной атаки на Таганрог.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

"К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье. Никто не останется без поддержки - всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - написала она.