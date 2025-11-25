В Таганроге из-за воздушной атаки повреждены два дома, колледж и детский сад

Повреждения получили также два промпредприятия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Из-за массированной воздушной атаки на Таганрог повреждены два многоквартирных дома, колледж, два промпредприятия и детский сад.

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

"В результате ночной массированной воздушной атаки на наш город повреждены: два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №7", - написала она. Как добавила Камбулова, на месте происшествия находятся все оперативные службы, они продолжают ликвидировать последствия воздушной атаки.

Глава города отметила, что с утра начнется обход поврежденных домов, рабочая группа оценит масштаб ущерба. По результатам обследования будет принято соответствующее решение.