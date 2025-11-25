Politico: подключение Рубио изменило ход переговоров по Украине

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально представил "тяжелый выбор" Украине и Европе, настаивая на том, чтобы они согласились на 28-пунктный план

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Переговорная тактика Вашингтона в консультациях по мирному урегулированию украинского кризиса изменилась с подключением к ним госсекретаря, помощника по национальной безопасности Марко Рубио, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально представил "тяжелый выбор" Украине и Европе, настаивая на том, чтобы они согласились на 28-пунктный план. Когда же в Женеву прибыл Рубио для встречи с украинской делегацией, характер переговоров изменился. "Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья (переговоров в Женеве - прим. ТАСС) их темп замедлился, и это хорошо", - сказал изданию неназванный источник из страны НАТО.

Как отмечает издание, прошедшие дни переговоров показали, что, с одной стороны, иностранные коллеги рассматривают Рубио как того, кто может навести порядок в украинском урегулировании, а с другой стороны, нетрадиционные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа ведут к хаотичным последствиям, где высокопоставленные чиновники "идут каждый своим путем". Рубио как помощник по нацбезопасности должен координировать работу разных ведомств, но это ему удалось только на переговорах в Женеве. "Он точно больше контролировал процесс в воскресенье, нежели до этого", - сказал изданию неназванный европейский чиновник.

По его словам, до подключения Рубио казалось, что переговорным процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, который является близким другом Дрисколла. При участии Рубио американская делегация стала более гибкой. При этом на переговорах присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые, "мягко говоря, демонстрировали некоторую степени независимости" и которые продолжали продвигать менее выгодные Украине позиции, сказал собеседник издания. "Никто не знает, насколько сплоченно они работают с Рубио", - добавил он.

Собеседник Politico отметил, что Рубио один из немногих в администрации президента, кто "понимает, что даже в текущей сложной ситуации просто нет шансов, что правительство Украины сможет подписать капитуляцию". Другой собеседник издания отметил, что хоть Рубио "профессионал и знает свое дело <...>, он работает на президента, который в конечном итоге принимает решения".