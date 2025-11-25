Над регионами России за 10 часов уничтожили 16 украинских БПЛА

По данным Минобороны РФ, 10 из них сбили над территорией Белгородской области

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 10:00 мск до 20:00 мск уничтожили над регионами РФ 16 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"25 ноября с 10:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БпЛА - над территорией Белгородской области, 3 - над территорией Брянской области, 2 - над территорией Курской области и 1 - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.