В Таганроге повреждено здание поликлиники после атаки БПЛА

В график работы медицинского учреждения на 25 и 26 ноября внесли изменения

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Здание поликлиники повреждено после ночной атаки в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"В результате воздушной атаки получило повреждения поликлиническое отделение №2 по адресу ул. Инструментальная, д. 15", - написала она в Telegram-канале.

Глава города уточнила, что из-за повреждений изменен график работы медицинского учреждения на 25 и 26 ноября, с 27 ноября поликлиника начнет работать в обычном режиме.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи БПЛА, по данным Минобороны РФ, средствами ПВО над регионом перехвачены и уничтожены 16 беспилотников. По данным губернатора Юрия Слюсаря, повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных домов и четыре автомобиля. Различные ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района, 8 из них были госпитализированы, трое погибли. Власти Таганрога ввели режим ЧС в районе поврежденных объектов.