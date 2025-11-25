Статья

Трое погибших и 249 сбитых БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ на регионы РФ

Вооруженные силы Украины минувшей ночью совершили массированную атаку на южные регионы России. По последним данным, в результате нее в Ростовской области погибли 3 человека, еще 10 получили ранения, в Краснодарском крае пострадали 6 человек.

Наиболее мощные удары пришлись на Новороссийск и Таганрог. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 249 беспилотников над регионами России, Черным и Азовским морями.

ТАСС собрал основное об атаке и ее последствиях.

Масштабы атаки

Как сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО сбили над регионами страны 249 беспилотников.

Из них 116 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, 76 над территорией Краснодарского края, 23 над Республикой Крым, 16 над Ростовской областью, 7 над Брянской областью, по 4 БПЛА над Курской областью и акваторией Азовского моря, 2 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА над территорией Липецкой области.

Последствия

В Ростовской области число погибших достигло трех. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, один человек погиб в Таганроге, еще два человека умерли от ран в больницах, местонахождение которых глава региона не уточнил. Ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района.

По словам главы Таганрога Светланы Камбуловой, в городе повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №7. Кроме того, как сообщил Слюсарь, загорелось складское помещение.

По данным губернатора, в селе Петрушино в Неклиновском районе загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждена труба внешнего газопровода возле частного дома.

В Краснодарском крае, как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, пострадали 6 человек, повреждены не менее 20 домов.

В Новороссийске повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека. По данным главы города Андрея Кравченко, они госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести.

Как сообщал Кондратьев, произошел пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание локализовано. Глава округа Сергей Бойко уточнил, что площадь возгорания составила 100 кв. м. От осколков незначительные ранения получил охранник близлежащего учреждения. Ему оказана первая помощь, от госпитализации мужчина отказался.

По данным оперштаба края, в селе Кабардинка в Геленджике ранение в ногу получил один человек, угрозы его жизни нет. Повреждения получили два частных дома.

Ограничения работы аэропортов