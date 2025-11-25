Трое погибших и 249 сбитых БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ на регионы РФ
Редакция сайта ТАСС
05:27
Вооруженные силы Украины минувшей ночью совершили массированную атаку на южные регионы России. По последним данным, в результате нее в Ростовской области погибли 3 человека, еще 10 получили ранения, в Краснодарском крае пострадали 6 человек.
Наиболее мощные удары пришлись на Новороссийск и Таганрог. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 249 беспилотников над регионами России, Черным и Азовским морями.
ТАСС собрал основное об атаке и ее последствиях.
Масштабы атаки
- Как сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО сбили над регионами страны 249 беспилотников.
- Из них 116 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, 76 над территорией Краснодарского края, 23 над Республикой Крым, 16 над Ростовской областью, 7 над Брянской областью, по 4 БПЛА над Курской областью и акваторией Азовского моря, 2 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА над территорией Липецкой области.
Последствия
- В Ростовской области число погибших достигло трех. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, один человек погиб в Таганроге, еще два человека умерли от ран в больницах, местонахождение которых глава региона не уточнил. Ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района.
- По словам главы Таганрога Светланы Камбуловой, в городе повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №7. Кроме того, как сообщил Слюсарь, загорелось складское помещение.
- По данным губернатора, в селе Петрушино в Неклиновском районе загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждена труба внешнего газопровода возле частного дома.
- В Краснодарском крае, как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, пострадали 6 человек, повреждены не менее 20 домов.
- В Новороссийске повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека. По данным главы города Андрея Кравченко, они госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести.
- Как сообщал Кондратьев, произошел пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание локализовано. Глава округа Сергей Бойко уточнил, что площадь возгорания составила 100 кв. м. От осколков незначительные ранения получил охранник близлежащего учреждения. Ему оказана первая помощь, от госпитализации мужчина отказался.
- По данным оперштаба края, в селе Кабардинка в Геленджике ранение в ногу получил один человек, угрозы его жизни нет. Повреждения получили два частных дома.
Ограничения работы аэропортов
- В течение ночи Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Геленджика, Краснодара и Сочи.
- Позднее эти ограничения были сняты.