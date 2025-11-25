Над Россией за ночь сбили 249 украинских БПЛА

Все беспилотники были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

ЗРК "Бук" © Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 249 украинских БПЛА над регионами России, из них около половины - над акваторией Черного моря.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, 116 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 76 БПЛА - над Краснодарским краем, 23 БПЛА - над Республикой Крым, 16 БПЛА - над Ростовской областью, 7 БПЛА - над Брянской областью, по 4 БПЛА - над Курской областью и акваторией Азовского моря, 2 БПЛА - над Белгородской областью и 1 БПЛА - над Липецкой областью.