На Кубани из-за атаки ВСУ пострадали шесть человек

Повреждены не менее 20 домов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в Краснодарском крае в результате массированной атаки киевского режима на регион. Повреждены не менее 20 домов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Max.

"Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили 6 жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Угроза атаки продолжает действовать", - написал он.

Кондратьев добавил, что сейчас тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание локализовано. Глава округа Сергей Бойко уточнил в своем Telegram-канале, что площадь возгорания составила 100 кв. м. От осколков незначительные ранения получил охранник близлежащего учреждения. Ему оказана первая помощь, от госпитализации мужчина отказался.

В Новороссийске в результате атак БПЛА повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали 4 человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Глава города Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавшие получили ранения средней и легкой степени тяжести, они госпитализированы в городскую больницу. В пункте временного размещения сейчас находятся два человека. В результате падения обломков БПЛА местами произошли возгорания, которые были оперативно ликвидированы экстренными службами. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован.

С раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба. Кондратьев поручил главам оказать жителям всю необходимую помощь.