В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены еще три многоэтажки

Пострадали четыре человека, сообщает оперштаб региона

© Евгений Мессман/ ТАСС

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Пять многоэтажек и два частных дома получили повреждения в Новороссийске из-за атак БПЛА. Пострадали еще три человека, общее их число достигло четырех, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"В разных районах Новороссийска в результате атаки БПЛА повреждены еще 3 многоквартирных дома и один частный, ранения получили 3 человека. <…> Всего, по поступившей информации, в настоящий момент в Новороссийске повреждения получили 5 многоквартирных и 2 частных дома. Пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за падения обломков БПЛА возникли пожары по двум адресам в многоквартирных домах. Повреждения получили несколько квартир. Один из пострадавших был ранен из-за падения фрагментов БПЛА на частный дом. Еще два человека получили ранения, находясь на улице. Один из них получил ранение средней степени тяжести, другой - легкой степени.

Ранее оперштаб сообщал об одном пострадавшем.