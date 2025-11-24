В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА пострадал человек
Редакция сайта ТАСС
21:08
обновлено 21:30
КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Из-за падения обломков дрона на частный дом в Новороссийске пострадал один человек.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
"В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек", - говорится в сообщении. Как уточнили в оперштабе, пострадавшего мужчину госпитализировали, врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП работают экстренные службы
По словам главы города Андрея Кравченко, в Новороссийске продолжают отражать атаку беспилотников. Он призвал жителей не подходить к окнам и обезопасить себя.