В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА пострадал человек

Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Из-за падения обломков дрона на частный дом в Новороссийске пострадал один человек.

Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

"В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек", - говорится в сообщении. Как уточнили в оперштабе, пострадавшего мужчину госпитализировали, врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП работают экстренные службы

По словам главы города Андрея Кравченко, в Новороссийске продолжают отражать атаку беспилотников. Он призвал жителей не подходить к окнам и обезопасить себя.