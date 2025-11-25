В Ростовской области из-за ночной атаки повреждены четыре многоквартирных дома

Повреждения также получили 12 частных домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Лакокрасочный цех, некоторые социальные объекты, 4 многоквартирных и 12 частных домов повреждены в результате ночной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"По данным оперативных служб на 7 утра, в результате ночной атаки повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, 4 многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, 4 автомобиля. Информация будет уточняться", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что в результате массированной воздушной атаки на город повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промпредприятия и детский сад.