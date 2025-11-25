В Брянской области мирный житель ранен при атаке дронов

Пострадавшему оказали помощь в больнице

БРЯНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в деревне Кожановка Злынковского района Брянской области при атаке дронов-камикадзе. Пострадавшему оказали помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали деревню Кожановка Злынковского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.