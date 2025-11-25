Такаити обсудила с Трампом его усилия по установлению мира на Украине

Премьер-министр Японии отметил, что поделилась с президентом США своей оценкой усилий Вашингтона по установлению мира на Украине

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити обсудила с президентом США Дональдом Трампом его усилия по установлению мира на Украине. Об этом она сообщила после телефонного разговора с главой Белого дома.

"Я поделилась с ним своей оценкой усилий США по установлению мира на Украине", - сказала она, упомянув и другие международные темы, которые обсуждались в ходе разговора, однако воздержалась от подробностей.

В частности, по словам Такаити, Трамп проинформировал ее о состоянии американо-китайских отношений, включая телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Такаити, со своей стороны, рассказала американскому президенту, не участвовавшему в саммите G20, об этой встрече. "Я считаю, что нам удалось подтвердить тесное сотрудничество между Японией и США", - заключила Такаити.

Ранее генсек японского правительства Минору Кихара, комментируя консультации США и Украины в Женеве по мирному плану, заявил, что "Япония приветствует" эти контакты.

План Трампа

23 ноября США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона из 28 пунктов. Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. По сведениям газеты The Washington Post, после этих консультаций число пунктов плана было сокращено до 19.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.