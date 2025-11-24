Статья

Переговоры в Швейцарии. Итоги обсуждения мирного плана по Украине

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Emma Farge

В Швейцарии прошли встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской стороной, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта.

ТАСС собрал основное об итогах.

Результаты переговоров

Делегации США и Украины на встрече в Женеве 23 ноября согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования, состоящего из 28 пунктов, утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

В частности, по данным агентства, согласованы пункты о численности ВСУ и формате обмена пленными, а также положения о Запорожской АЭС. Новые формулировки этих пунктов издание не приводит.

Несколько пунктов оставлены для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в том числе об отказе Украины от части территорий и закрепление в Конституции Украины отказа от вступления в НАТО. Дата встречи Трампа и Зеленского для согласования оставшихся пунктов плана не определена, хотя предварительно планируется, что она пройдет на этой или следующей неделе.

Американская администрация обещала учесть вопрос обеспечения безопасности стран Евросоюза и НАТО при принятии любого мирного соглашения по Украине, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Заявления сторон

США считают переговоры по урегулированию украинского конфликта, состоявшиеся в Женеве, самыми продуктивными за все время контактов, заявил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи. Он считает, что конфликт на Украине будет завершен "очень скоро" благодаря достигнутому на переговорах "существенному прогрессу".

По словам Рубио, в план урегулирования конфликта на Украине могут внести изменения уже в ближайшие дни из-за быстрого развития переговорного процесса. При этом госсекретарь подчеркнул, что он "очень оптимистичен" в отношении возможности достижения договоренности.

Он также уточнил, что в настоящее время США прорабатывают договоренности с украинской стороной, после чего они будут переданы России, которой еще предстоит высказать свою позицию.

Рубио отметил, что роль Евросоюза и Североатлантического альянса в урегулировании конфликта на Украине еще предстоит обсудить.

Представители украинской делегации на переговорах в Женеве подтвердили, что новая редакция плана урегулирования кризиса на Украине отвечает национальным интересам, говорится в заявлении Белого дома.

Администрация США и Украина намерены поддерживать контакты с европейскими партнерами по мере согласования плана по урегулированию украинского кризиса, говорится в совместном заявлении двух стран, распространенным Белым домом по итогам консультаций в Женеве.

В нем подчеркивается, что "окончательное решение" по проекту документа примут Трамп и Зеленский.

Контакты в Женеве

23 ноября в Швейцарии завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.

22 ноября лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов этого проекта и о необходимости его доработки.

Газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами.

Американский план по урегулированию

Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным.

Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

Встречный план "евротройки" по украинскому урегулированию

Подготовленный Германией, Францией и Великобританией "ответный" план урегулирования допускает прием Украины в НАТО и размещение на территории страны войск государств НАТО под национальным командованием, следует из текста проекта, полный текст которого опубликовало агентство Reuters.

Взамен России предлагается "возобновить дискуссии по безопасности", чтобы "снять все озабоченности" и создать "деэскалационную среду для обеспечения безопасности и сотрудничества".

Запорожская АЭС будет перезапущена под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия будет разделена в соотношении 50 на 50 между Россией и Украиной.