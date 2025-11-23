Рубио: США понимают красные линии обеих сторон по Украине

Госсекретарь отметил, что американская сторона считает переговоры в Женеве по Украине самыми продуктивными за время контактов

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хорошо понимают приоритеты и красные линии сторон конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

"Один из аспектов вовлеченности в этот процесс на протяжение 10 месяцев - это хорошее понимание приоритетов и красных линий, а также важных вопросов обеих сторон", - сказал он.

Соединенные Штаты считают переговоры по урегулированию украинского конфликта, состоявшиеся в Женеве, самыми продуктивными за все время контактов, заявил Рубио 23 ноября на пресс-конференции по итогам встречи.

"Я думаю, сегодняшний день стоил того. Это, вероятно, был самый продуктивный день, который у нас был по этому вопросу, возможно, за все время нашего участия, но уж точно за очень долгое время", - сказал Рубио.

Госсекретарь, однако, подчеркнул, что не готов "объявлять победу или завершение [в вопросе урегулирования конфликта]", поскольку "работа остается". "Но сегодня мы [продвинулись] гораздо дальше, чем были, когда начинали этим утром, и чем мы были неделю назад", - заключил он.

Итоги переговоров по Украине пока обнародовать рано, они продолжаются, подытожил американский политик.