Контрпредложение Европы по Украине не подразумевает передачу ЗАЭС Киеву

В документе, подготовленном Великобританией, Германией и Францией, утверждается, что станцию предлагается перезапустить под контролем МАГАТЭ

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Итоговый текст встречного европейского плана, подготовленного в ответ на американские предложения по урегулированию конфликта на Украине, не подразумевает передачу Запорожской АЭС (ЗАЭС) под контроль Киева, ее предлагается перезапустить под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Запорожская АЭС будет перезапущена под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия будет разделена поровну, в соотношении 50 на 50, между Россией и Украиной", - говорится в тексте, подготовленном "евротройкой" - Великобританией, Германией и Францией.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщала, что европейцы настаивают на передаче ЗАЭС Киеву, однако эта информация не подтверждается.

Таким образом, проект "евротройки" в этом разделе полностью повторяет план урегулирования, предложенный президентом США Дональдом Трампом. По данным американского портала Axios, который распространил план из 28 пунктов, американская сторона также предлагает, чтобы ЗАЭС работала под надзором МАГАТЭ, а генерируемая ею электроэнергия распределялась между Россией и Украиной поровну.