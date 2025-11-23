Рубио считает, что конфликт на Украине может "очень скоро" завершиться

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон стремится "покончить с этим как можно скорее", отметив, что он "очень оптимистичен"

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что конфликт на Украине будет завершен "очень скоро" благодаря достигнутому на переговорах "существенному прогрессу". Об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве по итогам встречи с украинской делегацией.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон стремится "покончить с этим как можно скорее", отметив, что он "очень оптимистичен". "Мы очень оптимистичны, что достигнем цели в очень разумный период времени, очень скоро", - сказал госсекретарь.

Дипломат пояснил, что не может назвать точный срок завершения конфликта, так как работа продолжается, но главное - это скорость. "Неважно, будет ли это четверг, пятница, среда, понедельник или следующая неделя, мы хотим, чтобы это произошло в скором времени, потому что люди страдают", - добавил он.