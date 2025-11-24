Politico: США обещали учесть вопрос безопасности ЕС в соглашении по Украине

Европа и Киев полагают, что их позиции на переговорах в Женеве укрепились, сообщило издание со ссылкой на дипломатов

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Американская администрация обещала учесть вопрос обеспечения безопасности стран Евросоюза и НАТО при принятии любого мирного соглашения по Украине. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

По их словам, госсекретарь США Марко Рубио заверил коллег по ЕС и НАТО в том, что их обеспокоенность вопросом безопасности будет учтена в любом соглашении об урегулировании украинского конфликта. Дипломаты отметили, что Европа и Киев полагают, что их позиции на переговорах в Женеве укрепились.

23 ноября в Швейцарии завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.