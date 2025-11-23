Украина подтвердила, что проект плана урегулирования отвечает ее интересам

Представители Киева сделали такое заявление после представленных изменений и уточнений, отметили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Представители украинской делегации на переговорах в Женеве подтвердили американским коллегам, что новая редакция плана урегулирования кризиса на Украине отвечает национальным интересам. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам прошедших в Швейцарии переговоров.

"Украинские представители заявили, что, исходя из представленных сегодня изменений и уточнений, они считают, что нынешний проект отражает их национальные интересы и предусматривает надежные и осуществимые механизмы обеспечения безопасности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - сказано в документе.

"Украинская делегация подтвердила, что все их основные озабоченности - гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода навигации и политический суверенитет - были тщательно рассмотрены в ходе встречи", - говорится в документе.

В свою очередь делегация США подчеркнула, что целью этих консультаций является установление "прочного и реализуемого мира".

Контакты в Женеве

23 ноября Владимир Зеленский заявил, что в Швейцарии начались встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.

22 нояббря лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с некоторыми пунктами этого проекта и о необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.