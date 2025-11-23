Рубио заявил, что РФ еще предстоит высказать свою позицию по мирному плану

Госсекретарь уточнил, что в настоящее время США прорабатывают договоренности с украинской стороной, после чего они будут переданы РФ

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российской стороне еще предстоит высказать свою позицию относительно договоренностей между США и Украиной по урегулированию конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи американской и украинской делегаций в Женеве.

"Очевидно, что у россиян здесь есть право голоса, не так ли", - сказал госсекретарь. Он уточнил, что в настоящее время США прорабатывают договоренности с украинской стороной, после чего они будут переданы РФ. "Им предстоит дать согласие на это", - добавил Рубио.

"Мы начали с ранней стадии этого процесса с пониманием позиции России, которая была доведена до нас различными способами", - подчеркнул он. "Независимо от того, к чему пришли сегодня, очевидно, что теперь мы должны представить этот результат, если сможем достичь соглашения с украинской стороной, российской стороне. Это еще одна часть этого уравнения", - резюмировал госсекретарь США.

Контакты в Женеве

23 ноября Владимир Зеленский заявил, что в Швейцарии начались встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.

22 ноября лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов этого проекта и о необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.