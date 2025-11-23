Украинская делегация сообщила о начале переговоров по мирному плану США в Женеве

Владимир Зеленский выразил надежду на конструктивный разговор

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Pierre Albouy

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что в Швейцарии начались встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по прекращению конфликта.

"Тем временем в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны. Хорошо, что дипломатия активизировалась и что разговор может быть конструктивным. Украинские и американские команды, команды наших европейских партнеров - в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат. <...> Жду итогов сегодняшних переговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен позитивный результат для всех нас", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее о начале переговоров сообщил в своем Telegram-канале глава офиса Зеленского Андрей Ермак. "Провел первую встречу с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером. Следующая встреча - с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", - написал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана по мирному урегулированию конфликта на Украине.

22 ноября лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана Вашингтона и необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.