Рубио: роль ЕС и НАТО в урегулировании на Украине еще предстоит обсудить

Американский госсекретарь отметил, что в мирном плане есть вопросы, касающиеся активов или роли ЕС и НАТО

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Роль Евросоюза и Североатлантического альянса в урегулировании конфликта на Украине еще предстоит обсудить. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Это "живой" документ", он меняется каждый день, - сказал он. - Есть вопросы, касающиеся, например, активов или роли ЕС и НАТО. Мы только что встретились с советниками по национальной безопасности из европейских стран. Мы должны обсудить с ними эти вопросы, поскольку они касаются их", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.