Марочко: российским войскам осталось пройти 8 км для окружения Северска

Военный эксперт отметил, что российская армия продолжает развивать успех в западном и юго-западном направлении

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Горловина котла в которую попала группировка войск ВСУ в районе Северска в ДНР сузилась до 8 км. ВС РФ планомерно окружают украинские войска, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"На северском направлении идет планомерное окружение украинской группировки. <…> С учетом передислокации ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) и увеличению межпозиционного пространства так называемая горловина котла западнее Северска сужена до 8 км", - сообщил он.

По словам Марочко, российские военнослужащие после освобождения Платоновки в ДНР продолжают развивать успех в западном и юго-западном направлении. За истекшие сутки вклинивание в оборону противника составило более 300 м. Северо-западнее Звановки в ДНР продвижение наших войск по направлению населенного пункта Свято-Покровск составило около 250 м.