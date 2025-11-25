Жена пленного бойца РФ заявила об угрозах СБУ за отказ от сотрудничества
ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Украинские спецслужбы угрожают расправой за отказ от сотрудничества жене пленного бойца РФ Елене Фроловой. Об этом рассказала ТАСС сама Фролова.
"Я заблокировала аккаунты, с которых мне писали, чтобы не вести дальнейшего общения с СБУ, с ВСУ. И мне уже тогда стали писать с другого аккаунта, где мне пояснили, что, мягко говоря, моя позиция не совсем верная, что в дальнейших событиях виновата я, и мне посыпались личные угрозы. То есть, что я могу сгореть, коль я не согласилась поджигать. Ну, в общем-то, вот такой вот моральный террор происходит с их стороны", - рассказала женщина.
Муж Фроловой Юрий Чуклинков вышел на связь из плена 25 октября. Тогда же сотрудники СБУ стали принуждать ее к совершению террористических актов на территории РФ, а также вымогали миллион рублей. После отказа от исполнения требований СБУ, Фроловой отправили видео, на котором ее мужа пытают. После этого общение с СБУ она прервала.