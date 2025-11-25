Жена пленного бойца РФ заявила об угрозах СБУ за отказ от сотрудничества

По словам Елены Фроловой, украинские спецслужбы писали ей, что она может "сгореть", поскольку не согласилась устроить поджог по их указанию

ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Украинские спецслужбы угрожают расправой за отказ от сотрудничества жене пленного бойца РФ Елене Фроловой. Об этом рассказала ТАСС сама Фролова.

"Я заблокировала аккаунты, с которых мне писали, чтобы не вести дальнейшего общения с СБУ, с ВСУ. И мне уже тогда стали писать с другого аккаунта, где мне пояснили, что, мягко говоря, моя позиция не совсем верная, что в дальнейших событиях виновата я, и мне посыпались личные угрозы. То есть, что я могу сгореть, коль я не согласилась поджигать. Ну, в общем-то, вот такой вот моральный террор происходит с их стороны", - рассказала женщина.

Муж Фроловой Юрий Чуклинков вышел на связь из плена 25 октября. Тогда же сотрудники СБУ стали принуждать ее к совершению террористических актов на территории РФ, а также вымогали миллион рублей. После отказа от исполнения требований СБУ, Фроловой отправили видео, на котором ее мужа пытают. После этого общение с СБУ она прервала.