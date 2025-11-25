El Español: в Испании отметили опасность воюющих в ВСУ наемников

Газета пишет, что Мадрид хочет склонить Киев к более тщательному отбору наемников и контролю за оружием с помощью специальных отчетов

МАДРИД, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Испании выразило обеспокоенность участием членов преступных группировок в конфликте на Украине на стороне ВСУ из-за их возможного будущего проникновения в Европу. Об этом сообщила газета El Español со ссылкой на представителя Министерства обороны страны.

"Среди наших людей царит большая тревога из-за уверенности в том, что многие из иностранцев, связанных с преступными и террористическими организациями, проходят обучение по управлению и модификации дронов, потому что мы знаем, что в конечном итоге немало из них окажутся здесь", - приводит газета комментарий сотрудника оборонного ведомства.

Отмечается, что Мадрид хочет склонить Киев к более тщательному отбору наемников и контролю за оружием с помощью специальных отчетов, предоставляемых Испанией. Руководители министерства внутренних дел и представители оборонного ведомства на предыдущей неделе провели встречу с сотрудниками Службы безопасности Украины с целью установления прямого канала связи.

"Мы не знаем, выполнят ли они в конечном итоге достигнутую договоренность, но, по крайней мере, наша просьба поможет привлечь внимание к этой ситуации", - отметил сотрудник Министерства обороны.

Газета подчеркивает, что несмотря на отсутствие публикации официальных данных, наемники ВСУ уже пытались провозить оружие на территорию Испании. Так в октябре правоохранительные органы задержали в Логроньо в Испании добровольца из рядов ВСУ по подозрению в попытке контрабанды взрывчатых веществ и винтовок. Спецслужбы продолжают расследование и устанавливают факты произошедшего.

Ранее экс-офицер СБУ Василий Прозоров в беседе с ТАСС отметил, что служба в составе ВСУ открыла большие возможности для членов различных иностранных преступных группировок, которые приобретают реальный боевой опыт и позже используют его в своих целях.