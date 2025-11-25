В Краснодаре из-за атаки БПЛА повреждены две многоэтажки и офисный центр

В селе Первореченское обломки дрона повредили навес частного дома

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. В Краснодаре из-за атаки дронов повреждения получили два многоквартирных дома и офисный центр.

Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Так, в Краснодаре фрагменты БПЛА обнаружены возле одного из многоквартирных домов в центре города. В ЕДДС краевого центра поступили сообщения о падении обломков БПЛА рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе. В результате повреждения получили несколько окон в двух многоквартирных домах и офисном центре.

В селе Первореченское Динского района обломки дрона повредили навес частного дома. Пострадавших нет. Оперштаб также сообщил, что под Геленджиком произошло возгорание лесной подстилки из-за падения обломков БПЛА. Пожар локализован, его площадь составила 0,1 га.