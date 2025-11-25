Миронов: Киев терактами и провокациями хочет сорвать мирный процесс

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Украина хочет сорвать любой мирный процесс, устраивая теракты и провокации на территории РФ, для Владимира Зеленского война - "как мать родна". Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Вооруженные силы Украины минувшей ночью совершили массированную атаку на южные регионы России. Наиболее мощные удары пришлись на Новороссийск и Таганрог. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь сбили 249 беспилотников над регионами России, Черным и Азовским морями.

"Как только киевский режим пытаются принудить к переговорам, он начинает устраивать теракты и провокации. Цель ясна - сорвать любой мирный процесс. Ведь война для Зеленского и его бандеровской хунты - это как мать родна", - сказал Миронов ТАСС.

Он добавил, что точно так же за продолжение войны выступают и европейские лидеры. "У них, как и у Зеленского, нет задачи добиться устойчивого мира, они хотят максимально затянуть конфликт и спасти киевский режим", - отметил депутат.

По словам политика, лицемерие европейских политиков "шито белыми нитками", они хотят только нанести России поражение. "На эти угрозы мы будем реагировать так же, как и раньше, - новыми успехами на поле боя. Мы свои цели ясно обозначили, и они будут обязательно достигнуты либо за столом переговоров, либо в рамках специальной военной операции", - подчеркнул Миронов.