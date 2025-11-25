Командир Токарь: для захода в Отрадное ВС РФ несли с собой лестницы
02:05
ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие для захода в населенный пункт Отрадное в Днепропетровской области использовали лестницы. Как рассказал ТАСС командир штурмового отделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Токарь, это было необходимо для преодоления танкового рва.
"Танковый ров на пути был метров четыре-шесть глубиной, и метров шесть шириной. Лестницу с собой алюминиевую несли, чтобы спускаться и подниматься по нему", - сказал боец.
Он добавил, что сам ров был заминирован магнитными минами и самодельной взрывчаткой.
Об освобождении Отрадного в Минобороны РФ сообщили 23 ноября.