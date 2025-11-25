Новороссийские десантники сбили дрон, атаковавший их автомобиль в Запорожье
02:01
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на ореховском направлении в Запорожской области сбили украинский FPV-дрон, атаковавший их автомобиль во время движения по дороге. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив соответствующие кадры.
"Приближающийся дрон был своевременно обнаружен одним из военнослужащих, находившихся в кузове. Водитель увеличил скорость, а личный состав открыл огонь по вражескому FPV-дрону из стрелкового оружия и уничтожил его", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что штурмовой группе удалось прибыть на передовые позиции и успешно выполнить поставленную командованием боевую задачу.