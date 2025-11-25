Во Льгове из-за атак ВСУ повреждены несколько домов

По предварительным данным, никто не пострадал

КУРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Несколько многоквартирных домов во Льгове Курской области получили незначительные повреждения в результате атак Вооруженных сил Украины на город. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В результате вражеских ударов по городу Льгову незначительно повреждено несколько домов, в том числе многоквартирных (взрывной волной выбиты окна). На месте работают оперативные службы, там же находится глава Льгова. Все восстановительные работы будут организованы незамедлительно", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что зафиксировано несколько атак ВСУ по Льговскому району. "По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор Курской области.