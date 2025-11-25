В Энергодаре зафиксировали не менее четырех ударов дронов ВСУ

Мэр города Максим Пухов ранее сообщал об ударе Вооруженных сил Украины по территории Центра детско-юношеского творчества

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не менее четырех раз пытались атаковать дронами город - спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом заявил мэр Максим Пухов.

"Атака ВСУ на наш город продолжается. На данный момент зафиксировано уже не менее четырех прилетов вражеских беспилотных летательных аппаратов", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

Ранее Пухов сообщил об ударе ВСУ по территории Центра детско-юношеского творчества Энергодара. Повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Пострадавших среди мирных жителей, сотрудников и детей нет.