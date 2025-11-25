В Энергодаре ВСУ атаковали Центр детско-юношеского творчества

По предварительной информации, повреждения получило здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА центр Энергодара, удар пришелся на внутренний двор Центра детско-юношеского творчества. Пострадавших нет, заявил мэр Максим Пухов.

Мэр написал в своем Telegram-канале, что вооруженные формирования Украины обстреляли Энергодар. Прилет БПЛА зафиксировали во внутреннем дворике Центра детско-юношеского творчества. По предварительным данным, в результате атаки повреждения получило здание учреждения, в нескольких кабинетах выбило стекла. Среди мирных жителей, детей или сотрудников никто не пострадал.

Пухов призвал жителей города сохранять бдительность в связи с продолжающимися обстрелами гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что "это нападение не имеет никакого военного оправдания", оно должно быть расценено как "акт террора против мирных жителей", в том числе против детей.