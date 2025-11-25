Мирошник: от ударов беспилотников ВСУ за неделю пострадали 39 россиян

По гражданским объектам в Херсонской области было выпущено не менее 1,2 тыс. боеприпасов, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Фрагмент БПЛА, при попадании которого был разрушен жилой дом © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. 39 мирных граждан пострадали в регионах России от ударов беспилотников ВСУ за минувшую неделю (с 17 по 23 ноября). Украинские боевики направляли БПЛА по домам, коммерческим и социальным объектам, автомобилям, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Среди общего количества гражданских жертв наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях. Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились удары ВСУ с использованием дронов. Украинские боевики активно направляли свои ударные БПЛА по многоквартирным и частным жилым домам, коммерческим и социальным объектам, гражданскому легковому транспорту. За прошедшие семь дней от ударов украинских БПЛА пострадали 39 мирных жителей, что составило порядка 73% от общего числа пострадавших", - отметил Мирошник.

Он добавил, что по гражданским объектам в Херсонской области было выпущено не менее 1,2 тыс. боеприпасов. Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Великолепетихский и Горностаевский округа. По населенным пунктам Алешкинского округа было выпущено не менее 786 боеприпасов. Повреждены гражданские автомобили, в том числе грузовик гуманитарного штаба, жилые дома, объекты энергоснабжения и связи, фиксировались прилеты по объектам коммунального хозяйства.