ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбществоВоенная операция на Украине

Симоньян предложила помощь пострадавшим от атаки БПЛА на Кубань

Главный редактор RT также указала на скорое возмездие для Украины за атаки дронами по мирным гражданам
Редакция сайта ТАСС
03:31

Маргарита Симоньян

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о налете БПЛА на Кубань и предложила помощь пострадавшим.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети - пятеро - до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам", - написала она в своем Telegram-канале.

"Если кому из земляков нужна помощь после налета - крышу починить или еще что, пишите в комменты", - отметила Симоньян.

Она указала на скорое возмездие для Украины за атаки БПЛА по мирным гражданам.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что край подвергся ночью одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Кондратьев поручил главам оказать жителям всю необходимую помощь, с раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба. 

УкраинаРоссияКраснодарский крайВоенная операция на Украине