Симоньян предложила помощь пострадавшим от атаки БПЛА на Кубань

Главный редактор RT также указала на скорое возмездие для Украины за атаки дронами по мирным гражданам

Маргарита Симоньян © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о налете БПЛА на Кубань и предложила помощь пострадавшим.

"Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети - пятеро - до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам", - написала она в своем Telegram-канале.

"Если кому из земляков нужна помощь после налета - крышу починить или еще что, пишите в комменты", - отметила Симоньян.

Она указала на скорое возмездие для Украины за атаки БПЛА по мирным гражданам.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что край подвергся ночью одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Кондратьев поручил главам оказать жителям всю необходимую помощь, с раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба.