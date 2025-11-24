Белый дом: Трамп остановил прямое финансирование конфликта на Украине

Вашингтон по-прежнему продает большое количество оружия НАТО, добавила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента страны Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему продают большое количество оружия НАТО. Мы не можем делать это вечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась", - сказала пресс-секретарь.

Ливитт также рассказала об "очень продуктивных переговорах" между командой национальной безопасности Трампа и украинской делегацией, в частности, о встрече госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа в Женеве. Они смогли "тщательно проработать" мирный план из 28 пунктов, и осталось "всего пара пунктов разногласий", отметила она. По словам Ливитт, Трамп "остается полон надежд и оптимизма в отношении возможности заключения сделки".