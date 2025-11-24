Белый дом: Трамп оптимистичен насчет заключения сделки по Украине

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, в мирном плане осталось "всего пара пунктов разногласий"

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм и надежду на то, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине будет достигнуто в скором времени. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

Ливитт сообщила об "очень продуктивных переговорах" между командой национальной безопасности президента и украинской делегацией, в частности, о встрече госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа в Женеве. По ее словам, они смогли "тщательно проработать" 28-пунктный мирный план, и сейчас осталось "всего пара пунктов разногласий". "Президент остается полон надежд и оптимизма в отношении возможности заключения сделки", - сказала Ливитт.

"Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему продают большое количество оружия НАТО. Мы не можем делать это вечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась", - добавила пресс-секретарь.