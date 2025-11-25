{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Российские войска за сутки отразили девять атак ВСУ в районе Гришина в ДНР

Силами ВС РФ продолжается зачистка населенного пункта Ровное
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" за минувшие сутки отразили девять атак ВСУ в районе населенного пункта Гришино в ДНР, совершенных с целью деблокирования окруженной группировки противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. Отражены девять атак 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино в ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в населенном пункте Димитров (ДНР) штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

