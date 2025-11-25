ТАСС: ликвидированный у Волчанска командир взвода БПЛА воевал в ВСУ с 2022 года

В российских силовых структурах отметили, что 34-й батальон "Волкодавы" состоит в основном из наемников

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ликвидированный в районе Волчанска Харьковской области командир взвода БПЛА батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Отич воевал в ВСУ с 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На волчанском направлении в результате удара по одному из пунктов управления 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ ликвидирован командир взвода БПЛА старший лейтенант Отич Павел Владимирович 1995 года рождения из Конотопа Сумской области. Добровольно воевал в составе 57-й бригады с 2022 года", - сказал собеседник агентства.

34-й батальон "Волкодавы" состоит в основном из наемников.

Как сообщали ТАСС ранее в силовых структурах, офицеры 57-й бригады ВСУ срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча и переносят пункты управления на более безопасное расстояние. В Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен, сообщали ранее силовики. Также силовики отмечали, что украинские военные 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.

Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, российские военные освободили уже на 80% город Волчанск.