Мирошник: силы ПВО РФ отразили попытки ВСУ наносить атаки ракетами США

Киев "пытался максимально расширить географию дальнобойных ударов", отметил посол МИД по особым поручениям

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Украинские боевики пытались увеличить дальнобойные удары по регионам России с помощью БПЛА и ракет американского производства за минувшую неделю. Эти попытки были успешно пресечены средствами ПВО России, сообщил ТАСС посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.

"Киевский режим пытался максимально расширить географию дальнобойных ударов. При помощи беспилотников самолетного типа были совершены налеты на гражданские объекты в глубине территории России. Силы ПВО пресекли попытку ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) атаковать Воронеж с помощью западного дальнобойного оружия. Четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства были уничтожены на полете к городу", - сообщил он.

В то же время, сообщил он, в Сызрани Самарской области в результате налета вражеских дронов пострадали пять мирных жителей, трое из них погибли. Населенные пункты Белгородской области атаковывали до 90 БПЛА в сутки. Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Валуйском, Краснояружском, Шебекинском, Грайворонском муниципальных округах. Операторы дронов ВФУ проводили целенаправленные атаки на мирных жителей. В Новой Таволжанке украинские террористы ударили по гражданскому автомобилю, в котором находилась семья с малолетним ребенком. Супруги погибли на месте, их четырехлетний сын был госпитализирован с ранениями.