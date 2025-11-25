Эксперт Юрченко: оборона Гуляйполя для ВСУ будет "очень сложной"

Депутат законодательного собрания Запорожской области считает, что украинская армия должна сдать город

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины понесут серьезные потери и не смогут долго удерживать город Гуляйполе в Запорожской области, к которому уже подходит армия России. Такое мнение в комментарии ТАСС выразил депутат законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Я неоднократно бывал в Гуляйполе. Надо понимать, что деньги в инфраструктуру города не вкладывались, поэтому я уверен, что там мало что изменилось с 2014 года. Большая часть города - одноэтажная застройка. Кроме того, город разделяет река Гайчур, которая широко разливается, что тоже создает ВСУ серьезные проблемы, ведь оставляя передний край города им придется ее преодолевать. У них только один шанс - сдать населенный пункт, поскольку удерживать его им будет очень сложно и потери будут просто несоизмеримые. Это не Мариуполь с большим количеством предприятий и подземной инфраструктурой. Это сложные уличные бои в условиях малоэтажной застройки", - сказал он ТАСС.

Он отметил, что и отступление будет, скорее всего, затруднено, поскольку в городе присутствуют заградотряды.