Трамп заявил о значительных подвижках в урегулировании украинского конфликта

Американский лидер отметил, что его администрация добилась больших успехов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его администрация добилась больших успехов в урегулировании конфликта на Украине.

"В течение последней недели моя команда добилась огромного прогресса в прекращении войны между Россией и Украиной", - написал он в Truth Social. Трамп вновь заверил, что конфликт не начался бы, если бы он в то время был президентом США.

Ранее во вторник американский лидер выразил уверенность в том, что договоренности по урегулированию очень близки. "Я думаю, мы очень близки к сделке", - сказал он. "Я думал, что это будет легче. Но, думаю, мы добиваемся успехов", - добавил Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в этот же день написала в X, что для решения оставшихся вопросов относительно завершения украинского кризиса требуются переговоры с участием Москвы, Вашингтона и Киева.