ТАСС: новое кладбище во Львове показывает, что Киев не хочет заканчивать конфликт

На львовском кладбище "Марсово поле" заканчиваются места для захоронения военных ВСУ - там остается порядка 20 могил, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Выделение Минобороны Украины 1,5 га властям Львова для открытия нового кладбища показывает, что Киев не планирует заканчивать боевые действия. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Минобороны Украины выделило 1,5 га земли городским властям Львова для обустройства военного кладбища. По сообщениям украинских СМИ, один из участков отвели на месте, где находился Холм Славы, на котором покоились красноармейцы.

"Минобороны Украины передало городским властям участок площадью в 1,5 га для организации захоронений. Примечательно, что площадь "Марсова поля", где захоронены боевики погибшие в ходе СВО, составляет приблизительно один гектар (примерно 50 на 200). Это нам говорит о том, что украинские власти не собираются заканчивать войну, а львовян ждет как минимум еще столько же жертв", - подчеркнул собеседник агентства.

Собеседник агентства отметил, что на львовском кладбище "Марсово поле" заканчиваются места для захоронения военных ВСУ - там остается порядка 20 могил.