МО РФ: жители Волчанска больше года выживали под ударами дронов ВСУ

После этого горожан обнаружили российские военнослужащие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мирные жители Волчанска Харьковской области больше года выживали под артобстрелами и ударами дронов ВСУ, пока их не обнаружили ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Ранее в ведомстве сообщили об эвакуации семьи из Волчанска. Оказание помощи гражданскому населению - одна из важнейших задач подразделений группировки "Север" в ходе проведения специальной военной операции, добавили в ведомстве.

"Мирные жители больше года выживали под артобстрелами и ударами дронов ВСУ, пока их не обнаружили наши военнослужащие. Военнослужащие 1009-го мотострелкового полка, действуя слаженно и профессионально, обеспечили оперативное перемещение семьи в безопасное место", - говорится в сообщении.