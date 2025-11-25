Число поврежденных при атаке ВСУ на Кубань домов достигло почти 30

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты выявили повреждения еще семи домов в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА, сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

"В результате ночной атаки в Павловском районе обломки БПЛА повредили семь домовладений. Пострадавших среди жителей нет. Фрагменты беспилотника упали в жилом секторе станицы Новолеушковская. В одном доме повреждена крыша, в нескольких - выбиты окна. Также произошел обрыв провода высоковольтной линии, в настоящее время восстановление электроснабжения завершается", - говорится в сообщении.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Как сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев, ранения получили шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах: Новороссийск, Геленджик, Туапсинский и Динской районы, Краснодар.