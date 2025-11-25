ТАСС: дело украинки о передаче дислокации ВС РФ поступило в суд

Ольга Птахина передала данные о нахождении российских военнослужащих в Запорожье, в результате пострадали два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении жительницы Запорожской области Ольги Птахиной, обвиняемой в передаче данных о дислокации российских военных, по которым в марте 2023 года был нанесен удар и пострадали два человека, поступило в Южный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Дело в отношении Птахиной поступило в Южный окружной военный суд", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в начале 2023 года подсудимая вступила в террористическое сообщество, в которое также завербовала своего брата. По заданию украинских спецслужб они собирали и передавали информацию о местах дислокации российских военнослужащих и объектов инфраструктуры в Запорожской области. Обмен информацией происходил в Telegram.

Как утверждает следствие, фигурантка и ее брат собрали данные о здании в Мелитополе, в котором находилось сосредоточение военнослужащих и военной техники ВС РФ. Эта информация была использована при подготовке обстрела здания в марте 2023 года. В результате пострадали два человека.

После этого, как полагает следствие, обвиняемая продолжила передавать разведывательную информацию. Таким образом, суд рассмотрит дело по обвинению Птахиной О. В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вербовка), п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).